"اليرموك" تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة الهواء في عمّان وإربد

وقالت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى دراسة وتحليل جودة الهواء في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات متطورة للرصد والقياس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة والصحة العامة.
ويضم فريق المشروع، رئيس قسم الجغرافيا في كلية الآداب الدكتور خالد هزايمة، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، والباحث مراد الجراح من برنامج ماجستير الجغرافيا التطبيقية في قسم الجغرافيا، بالتعاون والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وبلدية إربد الكبرى ومجموعة من المتطوعين في المدينتين.
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