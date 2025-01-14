"اليرموك" تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة الهواء في عمّان وإربد

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك المرحلة الثانية من مشروع "مراقبة جودة الهواء في مدينتي عمّان وإربد"، المدعوم من صندوق عبد الحميد شومان للبحث العلمي.

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وقالت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى دراسة وتحليل جودة الهواء في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات متطورة للرصد والقياس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة والصحة العامة.