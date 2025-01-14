 
الثلاثاء 2025-01-14 05:20 م
 

"اليرموك" تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة الهواء في عمّان وإربد

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الثلاثاء، 14-01-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جامعة اليرموك المرحلة الثانية من مشروع "مراقبة جودة الهواء في مدينتي عمّان وإربد"، المدعوم من صندوق عبد الحميد شومان للبحث العلمي.

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وقالت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى دراسة وتحليل جودة الهواء في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات متطورة للرصد والقياس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة والصحة العامة.


ويضم فريق المشروع، رئيس قسم الجغرافيا في كلية الآداب الدكتور خالد هزايمة، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، والباحث مراد الجراح من برنامج ماجستير الجغرافيا التطبيقية في قسم الجغرافيا، بالتعاون والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وبلدية إربد الكبرى ومجموعة من المتطوعين في المدينتين.

 
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