"اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الأردن أخذ على عاتقه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ونهج التحديث الإداري موضوع الرقمنة الذي لا بديل عنه في بوصفها لغة العلم الحديث.
وأشار إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات التي أدرجت محور التحول الرقمي والريادة ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية التي يجري العمل على إعدادها، لافتا إلى أنه سيتم وضع مؤشرات الأداء المطلوبة ضمن هذا المحور، ووضع خطط تنفيذية لتحقيق محاور الخطة الاستراتيجية المختلفة، بحيث يتم تزويد العاملين بالأدوات اللازمة ليتمكنوا من تحقيق رؤية الجامعة في الخمس سنوات المقبلة.
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