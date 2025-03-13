 
الخميس 2025-03-13 06:27 م
 

"اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الخميس، 13-03-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جامعة اليرموك، المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية للكوادر الأكاديمية والإدارية، في إطار رؤيتها الهادفة لتطوير المهارات لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الأردن أخذ على عاتقه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ونهج التحديث الإداري موضوع الرقمنة الذي لا بديل عنه في بوصفها لغة العلم الحديث.


وأشار إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات التي أدرجت محور التحول الرقمي والريادة ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية التي يجري العمل على إعدادها، لافتا إلى أنه سيتم وضع مؤشرات الأداء المطلوبة ضمن هذا المحور، ووضع خطط تنفيذية لتحقيق محاور الخطة الاستراتيجية المختلفة، بحيث يتم تزويد العاملين بالأدوات اللازمة ليتمكنوا من تحقيق رؤية الجامعة في الخمس سنوات المقبلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجنيه الإسترليني

أسواق ومال انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

عجلون

أخبار محلية ورشة تعريفية ببرامج "جيدكو" في عجلون

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر

وزارة الزراعة

أخبار محلية ارتفاع الصادرات الزراعية عام 2024

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقيع اتفاقية إقامة الدورة الرياضية المدرسية العربية في عمان

المفرق

أخبار محلية بلدية المفرق تحرر 43 مخالفة وإنذارا منذ بداية رمضان

مادبا

أخبار محلية إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة