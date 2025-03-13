"اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك، المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية للكوادر الأكاديمية والإدارية، في إطار رؤيتها الهادفة لتطوير المهارات لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الأردن أخذ على عاتقه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ونهج التحديث الإداري موضوع الرقمنة الذي لا بديل عنه في بوصفها لغة العلم الحديث.