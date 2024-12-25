"اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون طلبتها، وبالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات، موقعا إلكترونيا تجريبيا "Study@YU"، لاستقطاب الطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأكاديمية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، يوفر الموقع معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وشروط القبول، والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة الدوليين، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل والتقديم بطلبات الالتحاق.



وتضم جامعة اليرموك، ما يقارب من 3500 طالب دولي من مختلف الجنسيات والدول حول العالم، فيما تتولى الجامعة رعايتهم ومتابعة شؤونهم من خلال قسم رعاية شؤون الطلبة الدوليين في دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، وهو قسم يسعى إلى توفير بيئة داعمة تمكن الطلبة الدوليين من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.