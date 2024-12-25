 
الأربعاء 2024-12-25 03:03 م
 

"اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأربعاء، 25-12-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون طلبتها، وبالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات، موقعا إلكترونيا تجريبيا "Study@YU"، لاستقطاب الطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأكاديمية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، يوفر الموقع معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وشروط القبول، والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة الدوليين، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل والتقديم بطلبات الالتحاق.


وتضم جامعة اليرموك، ما يقارب من 3500 طالب دولي من مختلف الجنسيات والدول حول العالم، فيما تتولى الجامعة رعايتهم ومتابعة شؤونهم من خلال قسم رعاية شؤون الطلبة الدوليين في دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، وهو قسم يسعى إلى توفير بيئة داعمة تمكن الطلبة الدوليين من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.


ويمكن زيارة الموقع التجريبي من خلال الرابط التالي: https://study.yu.edu.jo/index.php

 
gnews

أحدث الأخبار

H

عربي ودولي اليمن.. ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 54 حالة ورصد أكثر من 9 آلاف إصابة

ا

أخبار محلية 20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية 281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023

الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد

عربي ودولي قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين

تعبيرية

فن ومشاهير عام انفصال المشاهير.. زيجات فنية انتهت في 2024

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

ا

أخبار محلية 115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة



 




الأكثر مشاهدة