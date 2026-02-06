"اليرموك" تعزز حضورها الأكاديمي الدولي بمشاركتها في قمة QS 2026 بالهند

وأكدت الدكتورة البطاينة، أن مشاركة جامعة اليرموك في هذه القمة تأتي تأكيدًا على حرصها الراسخ على التواجد في المنصات العالمية للتعليم العالي، وتعزيز شراكاتها الدولية، وترسيخ حضورها الاستراتيجي ضمن الشبكات الأكاديمية المؤثرة على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن القمة شكّلت منصة حوارية ثرية لتبادل الخبرات والمعارف حول التعاون البحثي، والاعتماد الدولي، والتصنيفات العالمية، وحراك الطلبة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وبناء علاقات مؤسسية فاعلة مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية مرموقة.
ولفتت البطاينة إلى أهمية مشاركة اليرموك في هذا المحفل الأكاديمي، لما تضمنه من نقاشات معمّقة حول بناء المهارات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التعاون البحثي، إضافة إلى قضايا الاعتماد الدولي والتصنيفات العالمية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي على المستوى العالمي.
