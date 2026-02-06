"اليرموك" تعزز حضورها الأكاديمي الدولي بمشاركتها في قمة QS 2026 بالهند

الوكيل الإخباري- شاركت جامعة اليرموك في فعاليات قمة (QS 2026) العالمية، التي استضافتها جمهورية الهند تحت شعار "الهند 2047: بناء المهارات، تحقيق التوسّع، ودفع الابتكار"، وذلك من خلال نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الدكتورة ربا البطاينة، وذلك في خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز حضورها الأكاديمي الدولي وتوسيع شراكاتها العالمية.

وأكدت الدكتورة البطاينة، أن مشاركة جامعة اليرموك في هذه القمة تأتي تأكيدًا على حرصها الراسخ على التواجد في المنصات العالمية للتعليم العالي، وتعزيز شراكاتها الدولية، وترسيخ حضورها الاستراتيجي ضمن الشبكات الأكاديمية المؤثرة على المستوى الدولي.



وأشارت إلى أن القمة شكّلت منصة حوارية ثرية لتبادل الخبرات والمعارف حول التعاون البحثي، والاعتماد الدولي، والتصنيفات العالمية، وحراك الطلبة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وبناء علاقات مؤسسية فاعلة مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية مرموقة.