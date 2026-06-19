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"اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
جامعة اليرموك
 
الجمعة، 19-06-2026 03:22 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أمس الخميس، قاعة اجتماعات كلية العلوم، والقاعة الذكية في الكلية، اللتين أُعيد تأهيلهما بمنحة من مجلس محافظة إربد، إضافة إلى قاعة اجتماعات قسم الفيزياء التي أُنجزت بمبادرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتقاعدين في القسم.

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وأكد الشرايري، خلال الافتتاح الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الدكتور أمجد الناصر، ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الدكتورة ربا بطاينة، أن تطوير البنية الأكاديمية والإدارية وتحديث مرافق الجامعة يشكلان جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة ومحفزة للإبداع والابتكار.

 
 


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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب

أخبار محلية "اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم



 
 






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