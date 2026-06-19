"اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم

وأكد الشرايري، خلال الافتتاح الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الدكتور أمجد الناصر، ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الدكتورة ربا بطاينة، أن تطوير البنية الأكاديمية والإدارية وتحديث مرافق الجامعة يشكلان جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة ومحفزة للإبداع والابتكار.
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