"اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أمس الخميس، قاعة اجتماعات كلية العلوم، والقاعة الذكية في الكلية، اللتين أُعيد تأهيلهما بمنحة من مجلس محافظة إربد، إضافة إلى قاعة اجتماعات قسم الفيزياء التي أُنجزت بمبادرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتقاعدين في القسم.

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