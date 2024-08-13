اليرموك تقر سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

05:20 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، الموافقة على اعتماد سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعة، استجابة للتطور السريع في استخدام هذه التطبيقات في البيئات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول والمقبول في جامعة اليرموك.



وقال رئيس الجامعة إسلام مسّاد إنه وبإقرار هذه السياسات، تكون جامعة اليرموك من أوائل الجامعات الأردنية الرائدة في إقرارها، وعليه سيتم تطبيقها على جميع الأعمال الأكاديمية والبحثية في الجامعة مبنيا أنها غير مقتصرة على الأوراق العلمية والأبحاث ومشاريع التخرج ورسائل الدراسات العليا والواجبات الدراسية والامتحانات، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم مراجعة هذه السياسيات دوريا لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير العالمية.