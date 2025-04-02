الأربعاء 2025-04-02 04:36 م
 

اليرموك تقر مساقين إجباريين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبتها

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأربعاء، 02-04-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس العمداء في جامعة اليرموك أخيرا، استحداث مساقين إجباريين لجميع طلبة الجامعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

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وقال رئيس المجلس/ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الجامعة لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات العملية في المجالات التقنية الحديثة، بما يُمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، مبينا أنه سيتم البدء بتدريسهما بداية العام الجامعي القادم 2025-2026.


وأضاف أن استحداث المساق الأول الذي يحمل عنوان "مقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، وهو مساق إجباري على مستوى الكليات بواقع ساعتين معتمدتين، سيتم طرحه إلكترونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أن تصميم محتواه سيتم بالشراكة والتعاون ما بين مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.


وأضاف: "أما المساق الثاني، فسيكون مساقا تطبيقيا تخصصيا بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في (موضوع التخصص)"، بحيث يكون المساق الأول متطلبا سابقًا له"، لافتا إلى أن هذا المساق "الثاني" يُدرّس بشكل عملي ووجاهي بواقع ساعة معتمدة واحدة فقط، ويُعد من المتطلبات الإجبارية ضمن الخطة الدراسية لكل تخصص.

 
gnews

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