اليرموك تقر مساقين إجباريين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبتها

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس العمداء في جامعة اليرموك أخيرا، استحداث مساقين إجباريين لجميع طلبة الجامعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

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وقال رئيس المجلس/ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الجامعة لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات العملية في المجالات التقنية الحديثة، بما يُمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، مبينا أنه سيتم البدء بتدريسهما بداية العام الجامعي القادم 2025-2026.



وأضاف أن استحداث المساق الأول الذي يحمل عنوان "مقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، وهو مساق إجباري على مستوى الكليات بواقع ساعتين معتمدتين، سيتم طرحه إلكترونيا بشكل كامل، مشيرا إلى أن تصميم محتواه سيتم بالشراكة والتعاون ما بين مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.