اليرموك تقر 5 منح دراسية لطلبة الدراسات العليا

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الوكيل الإخباري- أقرت لجنة صندوق المرحومة أمينة عبد الحافظ في جامعة اليرموك تخصيص 5 منح دراسية للطلبة المستحقين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025–2026، بواقع منحة واحدة لطلبة الدكتوراه، و4 منح لطلبة الماجستير. اضافة اعلان





وبحسب بيان للجامعة، أكدت اللجنة أن القرار يأتي انسجاما مع رسالة الصندوق الهادفة إلى تمكين طلبة الدراسات العليا من استكمال دراستهم، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يسهم في التخفيف من الأعباء الدراسية، ويوفر بيئة أكاديمية محفزة على البحث العلمي والتميز والإبداع.



وأوضحت أن تخصيص المنح يجسد توجه الصندوق نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، من خلال اعتماد أسس ومعايير دقيقة وموضوعية في اختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي دون معوقات مالية.



وأشارت إلى أن المنح ستسهم في تعزيز جودة مخرجات برامج الدراسات العليا، ورفع دافعية الطلبة نحو التميز البحثي، بما ينسجم مع رسالة جامعة اليرموك في دعم البحث العلمي، والارتقاء بجودة التعليم العالي، وخدمة المجتمع.



ويعد صندوق المرحومة أمينة عبد الحافظ لطلبة الدراسات العليا أحد المبادرات الداعمة في جامعة اليرموك، لما يجسده من قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وإسهامه في توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة على التفوق.





