"اليرموك" تنتدي حول الخدمات البلدية والتنمية المجتمعية المستدامة

الوكيل الإخباري- عقدت في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية تناولت "الخدمات البلدية والتنمية المجتمعية المستدامة"، بتنظيم من مركز دراسات التنمية المستدامة في الجامعة.

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وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور يوسف عبيدات، إن البلديات تعد من أهم الجهات المحلية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، بوصفها حلقة الوصل ما بين الحكومة والمجتمع المحلي.