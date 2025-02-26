"اليرموك" تنتدي حول الخدمات البلدية والتنمية المجتمعية المستدامة

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور يوسف عبيدات، إن البلديات تعد من أهم الجهات المحلية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، بوصفها حلقة الوصل ما بين الحكومة والمجتمع المحلي.
وأشار الى أهمية الندوة لما تقدمه البلديات من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، من خلال عملها على تحسين البنية التحتية الأساسية، وإدارة عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير، بوصفه أمرا حيويا للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وجزءا أساسيا من استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها الدولة الأردنية.
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