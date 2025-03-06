"اليرموك" توفد 32 طالبا لإكمال دراساتهم العليا خلال العام الجامعي الحالي

الوكيل الإخباري- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، إن الجامعة، وفي سياق حرصها على تعزيز مسيرتها العلمية والأكاديمية، أوفدت خلال العام الجامعي 2024 / 2025، وعلى نفقتها الخاصة، 32 طالبا إلى أفضل الجامعات العالمية لإكمال دراساتهم العليا، والعودة للعمل في كلياتها.

اضافة اعلان



وأضاف أن تكلفة المبتعثين السنوية تقدر بنحو 1.065 مليون دينار، مبينا أن الجامعة تقوم بصورة دورية بالإعلان عن هذه البعثات العلمية وإيفاد الطلبة إليها حسب حاجة كلياتها، في الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد إقرارها من لجنة البعثات العلمية.