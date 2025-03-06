"اليرموك" توفد 32 طالبا لإكمال دراساتهم العليا خلال العام الجامعي الحالي

وأضاف أن تكلفة المبتعثين السنوية تقدر بنحو 1.065 مليون دينار، مبينا أن الجامعة تقوم بصورة دورية بالإعلان عن هذه البعثات العلمية وإيفاد الطلبة إليها حسب حاجة كلياتها، في الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد إقرارها من لجنة البعثات العلمية.
وأشار إلى أن متابعة شؤون الطلبة المبتعثين تتم من خلال دائرة الموارد البشرية، بالتنسيق مع الدائرة المالية، لتسديد الرسوم الجامعية والتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى متابعة شؤونهم الدراسية من خلال كلياتهم وأقسامهم الأكاديمية.
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