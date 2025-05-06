"اليرموك" والتدريب المهني تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحثت جامعة اليرموك مع مؤسسة التدريب المهني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وتطوير المهارات والخبرات الحديثة، وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.

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وأكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، أن "اليرموك"، وانطلاقا من رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، تسعى إلى تعزيز سبل التعاون والتشاركية مع مختلف القطاعات العامة والخاصة، ومن ضمنها مؤسسات التدريب المهني التي عملت لسنوات طويلة في مجال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة استحدثت اخيرا كلية تقنية متخصصة لتقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات التقنيات الحديثة، من خلال مناهج تركز على التطبيق العملي والتدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وبما يسهم في إيجاد فرص توظيف للشباب، تعزيزا لرسالة الجامعة ومسؤوليتها الوطنية.