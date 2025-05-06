"اليرموك" والتدريب المهني تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، أن "اليرموك"، وانطلاقا من رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، تسعى إلى تعزيز سبل التعاون والتشاركية مع مختلف القطاعات العامة والخاصة، ومن ضمنها مؤسسات التدريب المهني التي عملت لسنوات طويلة في مجال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
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