"اليرموك" و"مستقبل الأردن للتنمية المستدامة" توقعان مذكرة تفاهم

ونصت المذكرة على دراسة فرص تقديم تمويل تعليمي للطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجامعة وتنطبق عليهم الشروط وبما يتناسب مع التخصصات التعليمية في مجالات التعليم المهني والتقني في درجات الدبلوم والدبلوم العالي، وتدريب الكفايات قصيرة المدى، بناءً على دراسات تقييمية يعدها الجانبان لحاجات سوق العمل.
وأكد مسّاد أهمية التعاون مع الشركات الأردنية الرائدة الهادفة إلى تطوير المجتمع، ودفع عجلة التنمية المستدامة فيه من خلال تأهيل الموارد البشرية وتنميتها وتطوير مهاراتها.
ولفت الى الاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك بطلبتها وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات ما يمكنهم من الانخراط بسوق العمل المحلي والعربي بكفاءة واقتدار.
بدوره، أكد عريضة اهتمام الشركة بتنمية مهارات وقدرات الطلبة الأردنيين ودعمهم لاستكمال دراستهم الجامعية، مشيدا بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك والمستوى المتميز لخريجيها من مختلف التخصصات الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مجال عملهم.
وحضر اللقاء وتوقيع المذكرة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والتصنيفات العالمية الدكتور موفق العتوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس.
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