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اليمن تقرر استئناف رحلاتها المدنية من صنعاء إلى الأردن

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الثلاثاء، 23-07-2024 02:39 م

 

الوكيل الإخباري-  أفادت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، بأن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمنت التدابير الصادرة عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن  استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

اضافة الى الغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
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