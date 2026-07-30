اليمن يدين الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف الأردن، مؤكدة استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاك الصارخ لسيادة الأردن والتهديد المباشر لأمنه واستقراره وما يمثله من تصعيد خطير يقوض الأمن والسلم الإقليميين.





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