اليمن يدين الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن

الوكيل الإخباري-
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف الأردن، مؤكدة استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاك الصارخ لسيادة الأردن والتهديد المباشر لأمنه واستقراره وما يمثله من تصعيد خطير يقوض الأمن والسلم الإقليميين.
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وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية ويقظتها في التصدي لهذا الاعتداء.