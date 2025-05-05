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اليوم الوطني للتشغيل يفتح أبوابه غدًا أمام الباحثين عن العمل في المملكة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   تنطلق صباح يوم غد الثلاثاء فعاليات "اليوم الوطني للتشغيل" في العاصمة عمّان وكافة محافظات المملكة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني وتعزيز الشراكة في معالجة تحديات البطالة.اضافة اعلان


ويشارك وزير العمل في الفعالية المركزية التي ستُقام في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، حيث تبدأ الفعاليات الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 3:30 عصرًا، وسط حضور ممثلين عن شركات ومؤسسات توظيف ومهتمين من مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم هذا اليوم انطلاقًا من حرص الحكومة على دعم جهود التشغيل وتوفير بيئة تواصل مباشر بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، حيث ستُعقد الفعالية في مواقع مختلفة موزعة على جميع المحافظات، بحسب ما ورد في البرنامج المرفق.

وتدعو وزارة العمل جميع الباحثين عن فرص عمل إلى زيارة مواقع الفعالية في محافظاتهم، والاطلاع على الفرص المتاحة والتقديم مباشرة لأصحاب العمل.


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