اليوم الوطني للتشغيل يوفر فرص عمل في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نظّمت مديريات العمل في مختلف محافظات المملكة فعاليات "اليوم الوطني للتشغيل 2025"، بمشاركة مئات الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، حيث تم الإعلان عن آلاف فرص العمل في مجالات متنوعة، وسط إقبال واسع من الباحثين عن العمل.

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وفي محافظة العقبة، شاركت نحو 40 شركة صناعية ومؤسسة وطنية، في فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي افتتحه محافظ العقبة خالد الحجاج في مدينة الأمير حمزة للشباب.



وأكد الحجاج أن هدف اليوم هو الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن العمل، مشيرا الى أن هناك جهات حكومية توفر الدراسات والدعم والتمويل والتدريب والتأهيل، وكذلك ستوفر شركات فرص عمل بمختلف التخصصات الهندسية والفندقية.



من جهته، توقع مدير مديرية عمل المحافظة، عاطف الحمران، توفير نحو 500 فرصة عمل تحتاجها الشركات والمؤسسات العاملة في العقبة بجميع التخصصات الفندقية واللوجستية والصناعية والتعليمية، مشيرا إلى أن الاقبال على التسجيل كان كبيرا نظرا لتنوع التخصصات المطلوبة من الشركات المشغلة للعمالة المحلية.



وفي محافظة الكرك، شاركت نحو 25 شركة في اليوم التشغيلي الذي انطلقت فعالياته برعاية محافظ الكرك قبلان الشريف، فيما زار المعرض نحو 1200 شاب وشابة للاستفادة من فرص عمل عرضتها شركات عريقة في الكرك منها شركات برومين الأردن، والوطنية للدواجن، واسمنت القطرانة.

وشهد اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل محافظة عجلون، بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية، إقبالاً كبيراً من الباحثين عن فرص العمل.



وقال مدير مديرية عمل عجلون، المهندس شاهر الجراح، إن نحو 30 شركة شاركت في المعرض إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص تشغيل وتقليل نسب البطالة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي، حرص جامعة البلقاء التطبيقية على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في خدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص.



واستقبلت مديرية عمل محافظة مادبا، في قاعة نقابة المقاولين مئات من الباحثين عن عمل ضمن فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي افتتحه محافظ مادبا فيصل السميران.



وأشار مدير عمل مادبا الدكتور هايل الزبن أن هذا اليوم الذي شاركت فيه 23 شركة، وفرّ 550 فرصة عمل، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وفي محافظة الطفيلة، وفر اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية عمل المحافظة، نحو 450 فرصة بمختلف التخصصات والمجالات المهنية والهندسية.



وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، خلال افتتاحه يوم التشغيل الوطني الذي شاركت به 20 شركة أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للباحثين عن العمل بكافة المهن والتخصصات.

بدوره، بين مدير مديرية عمل الطفيلة، عثمان المصري، أن هذا اليوم يأتي استمرارا لجهود وزارة العمل في تعزيز فرص التشغيل وتمكين الباحثين من الحصول على فرص عمل في المؤسسات والشركات الوطنية.



وفي محافظة المفرق، وفر اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته مديرية العمل بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في المفرق، 1650 فرصة عمل في مختلف التخصصات والمجالات، فيما شارك فيه

أكثر من 52 شركة ومؤسسة صناعية وخدمية.



وأكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، خلال رعايته افتتاحه فعاليات اليوم، أهمية تعزيز التشبيك الفاعل بين القطاعين العام والخاص في إيجاد فرص عمل للأردنيين، معربا عن الشكر للشركات والمؤسسات المشاركة على دعمها وحرصها على توفير فرص العمل للشباب.



وقال أمين عام وزارة العمل بالوكالة عبد الله الجبور أن اليوم الوطني للتشغيل شمل تنظيم فعاليات في 16 موقعاً بالعاصمة والمحافظات، بمشاركة أكثر من 600 شركة أتاحت ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.



وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في المفرق، مجدي العموش، أهمية حضور مديري الموارد البشرية من الشركات المشاركة لإجراء مقابلات مباشرة مع الباحثين عن عمل، ما يعزز فرصهم الفعلية في التوظيف.



وأشار إلى إطلاق مشروع مشترك مع جامعة آل البيت ومجلس محافظة المفرق قريبا لتدريب أكثر من 100 مهندس لمدة 3 أشهر، في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغة والتدريب المتخصص.

وأعرب مدير مديرية عمل المفرق، المهندس أيمن الخوالدة، عن شكره لنقابة المهندسين على شراكته الفاعلة في تنظيم هذا اليوم، مؤكداً أن اليوم الوطني للتشغيل هو نتاج شراكة حقيقية بين وزارة العمل والقطاع الخاص وأن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التشبيك بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لرفع نسب تشغيل الأردنيين.



وشهد "اليوم الوطني للتشغيل 2025" في نادي الضباط بمدينة إربد، إقبالا لافتا من الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص عمل عرضتها مؤسسات وشركات القطاع الخاص المشاركة في الفعالية.



وقال مدير مديرية عمل إربد، سالم بني سلامة، لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن الفعالية شاركت بها 70 مؤسسة وشركة، وفرت 1650 فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات.



وبين أن فرص العمل المتاحة شملت القطاع الصحي، والتعليم، والصناعي، والمطاعم، والحلويات، والخدمات، مشيرا إلى أن عدد الذين راجعوا اليوم الوطني الوظيفي تجاوز 1500.



بدورها، قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها شاركت في فعاليات اليوم الوطني للتشغيل انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوعية الباحثين عن العمل بأهمية الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن فرق المؤسسة الميدانية حضرت في عدد من مواقع الفعاليات في كل من العاصمة عمان وسحاب ومحافظات البلقاء والزرقاء والكرك وجرش واربد والعقبة ومعان، للتوعية بمنافع الضمان الاجتماعي، وأهمية الشمول بالضمان للعاملين في القطاع الخاص، والتعريف بخدماتها الإلكترونية.



وقدّمت المؤسسة خلال الفعالية نشرات تعريفية وتوعوية للمشاركين والباحثين عن العمل، وأجابت على استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي حول الرواتب التقاعدية، وفترات اشتراكهم بالضمان، وإصابات العمل والأمومة، والتعطل عن العمل، وغيرها من المواضيع التي تهم الشباب المقبلين على العمل.



وشارك معهد تدريب مهني المشارع في فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته وزارة العمل في محافظة إربد.

وعرض المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المهنية المتنوعة التي يقدمها في مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقدم مختصون في المعهد شروحات تفصيلية للباحثين عن عمل حول البرامج التدريبية المتاحة وشروط الالتحاق بها والفرص الوظيفية التي يمكن أن يحصلوا عليها بعد التخرج.