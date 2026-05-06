اليونان: الأردن يعتبر دولة محورية للاستقرار في المنطقة

وأضاف يرابيتريتيس، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تقدر العمل الدؤوب الذي يقوم به الأردن نحو استقرار الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن اليونان ستواصل التعاون مع الأردن بشكل وثيق للوصول إلى منطقة مزدهرة ومساهمة.
وناقشت الدول مسائل محلية وإقليمية ودولية، بحسب وزير الخارجية اليوناني، الذي أكد أهمية ضمان عدم قيام المستوطنين بهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن يكون هناك ضمان لاستقرار الوضع فيها.
وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبشأن قطاع غزة شدد يرابيتريتيس على أن يكون هناك تحسين مباشر للوضع الإنساني، مشددا على أهمية أن يكون هناك أفق سياسي للشعب الفلسطيني وأن يكون هناك استمرار للمناقشات التي تؤدي إلى حل الدولتين.
وعن حرب إيران أكد يرابيتريتيس أهمية الحفاظ على وفق إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مبينا أنها ذات أهمية قصوى.
وقال إن اليونان مستعدة للمشاركة في الترتيبات الملائمة لضمان توفر حرية الملاحة.
وأضاف أن اليونان رحبت بقرار المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى اتفاق سريع بين البلدين.
وبشأن سوريا، أكد وزير الخارجية عن دعم بلاده بأن تكون سوريا موحدة دون اعتبار للخلفيات العرقية، مشددا على أن يكون هناك سلطة سياسية تمثل كافة الأعراق والخلفيات الثقافية والدينية في الدولة.
