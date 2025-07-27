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امانة عمان تباشر بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة

امانة عمان
أمانة عمان الكبرى
 
الأحد، 27-07-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ المرحلة الثالثة (تجميل المحطة) في شارع الجيش بطول 700 متر، ضمن مشروع تطوير أحياء عمّان الوطني الاستراتيجي.اضافة اعلان


وبيّن المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية، المهندس محمد أبو زيتون، أن الهدف من المرحلة الثالثة للمشروع هو عمل تحسينات مرورية على طول شارع الجيش، وإضافة مسرب رابع، وتأهيل البنية التحتية من خطوط تصريف مياه الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، وإزالة الحديقة الطولية السابقة التي تهدد السلامة العامة من خلال إزالة الجدران المتهالكة والآيلة للسقوط.

وأضاف أبو زيتون أن الأعمال التنفيذية التي ستقوم بها أمانة عمّان خلال المرحلة الثالثة تشمل تجميل المنطقة من خلال إنشاء أسوار جديدة نموذجية، وأرصفة، وتنفيذ أعمال الإنارة، إضافة إلى تركيب لوحات إعلانية أو إلكترونية، وخلق فضاءات حضرية جديدة ومساحات خضراء، وزراعة أشجار، وتركيب جسور مشاة للمواطنين.

وأكد أن مشروع تطوير أحياء عمّان يستهدف تطوير المحطة بعدة مراحل، تم الانتهاء من مرحلتين، شملتا إنشاء حديقة وملعب، وسيتم خلال المراحل القادمة تنفيذ أعمال توسعة على شارع رفيفان المجالي وشارع الجيش، وذلك عن طريق إزالة كامل الاعتداءات عن السعة التنظيمية لهذه الشوارع، بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم المنطقة مروريًا بما يخدم المجتمع المحلي في المنطقة، لكونها أحد المداخل الرئيسية للعاصمة عمّان.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال شهرين، بما في ذلك إعادة تعبيد شارع الجيش.

ويُذكر أن مشروع المحطة في مرحلته الثالثة يتم تنفيذه من قبل أمانة عمّان وبالتعاون مع استشاري متخصص.
 
 
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