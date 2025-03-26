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امانة عمان تحذر من متسولين بلباس عمال الوطن

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الأربعاء، 26-03-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر أمانة عمّان الكبرى اليوم مع عدد من الأشخاص عند إحدى الإشارات الضوئية الذين انتحلوا شخصية عمال الوطن وتم تسليمهم للجهات المختصة

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ودعت امانة عمان المواطنين للحذر من قيام بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس عمال الوطن باستجداء المواطنين عند  حرم الإشارات الضوئية و امام المحال التجاريه والعمارات السكنية
وهنا لا بد من التوضيح ان عدد كبير من هؤلاء الأشخاص هم غير عاملين بامانة عمان الكبرى و يقومون بارتداء الزي القديم لعمال الوطن .


وعليه ترجو أمانة عمان الكبرى  الإبلاغ الفوري عند مشاهدة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بممارسة هذه التصرفات الفردية  بالاتصال على مركز الاتصال الموحد 102 لمتابعة هذه الملاحظات على الفور بالتعاون مع الاجهزه الامنيه.

 
gnews

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