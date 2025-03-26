امانة عمان تحذر من متسولين بلباس عمال الوطن

وهنا لا بد من التوضيح ان عدد كبير من هؤلاء الأشخاص هم غير عاملين بامانة عمان الكبرى و يقومون بارتداء الزي القديم لعمال الوطن .
وعليه ترجو أمانة عمان الكبرى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بممارسة هذه التصرفات الفردية بالاتصال على مركز الاتصال الموحد 102 لمتابعة هذه الملاحظات على الفور بالتعاون مع الاجهزه الامنيه.
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