امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء ،للتعامل مع الحالة الجوية، حسب النشرات الجوية .

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