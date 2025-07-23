امانة عمان تفعل مسارات الباص سريع التردد وباص عمان عبر خرائط Google

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان هذه الخاصية تعد الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومن أوائل المدن في المنطقة والإقليم ، التي نجحت في تحقيق هذا التكامل بين نظم النقل العام ومنصات الخرائط الرقمية العالمية
واضاف ان هذا الإنجاز يمكّن المستخدمين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومباشرة من الميدان Real-Time Data حول خطوط الحافلات، وأوقات الانطلاق، والتوقفات، و خيارات الربط بين المسارات، ما يُسهم في تحسين كفاءة التنقل اليومي وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.
وأكد الشواربة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود مؤسسية متواصلة بذلتها كوادر الأمانة، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث خدمات النقل العام، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتشغيل
واوضح ان هذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجية “عمّان مدينة ذكية” التي أطلقتها الأمانة بهدف توطين التكنولوجيا وتطبيقات المدن الذكية في مختلف خدمات المدينة، وعلى رأسها النقل العام، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويواكب التحول الرقمي في الإدارة والخدمات
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