امانة عمان تفعل مسارات الباص سريع التردد وباص عمان عبر خرائط Google

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تفعيل خاصية تخطيط الرحلات باستخدام وسائط النقل العام التابعة لشركة رؤية عمان للنقل، والتي تشمل الباص سريع التردد و باص عمان، عبر تطبيق خرائط Google مما يتيح للمواطنين والزوار على حد سواء تخطيط رحلاتهم باستخدام الحافلات العامة بسهولة ومرونة ، وذلك في خطوة نوعية نحو تحسين تجربة النقل العام وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التنقل. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان هذه الخاصية تعد الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومن أوائل المدن في المنطقة والإقليم ، التي نجحت في تحقيق هذا التكامل بين نظم النقل العام ومنصات الخرائط الرقمية العالمية



واضاف ان هذا الإنجاز يمكّن المستخدمين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومباشرة من الميدان Real-Time Data حول خطوط الحافلات، وأوقات الانطلاق، والتوقفات، و خيارات الربط بين المسارات، ما يُسهم في تحسين كفاءة التنقل اليومي وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.



وأكد الشواربة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود مؤسسية متواصلة بذلتها كوادر الأمانة، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث خدمات النقل العام، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتشغيل



واوضح ان هذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجية “عمّان مدينة ذكية” التي أطلقتها الأمانة بهدف توطين التكنولوجيا وتطبيقات المدن الذكية في مختلف خدمات المدينة، وعلى رأسها النقل العام، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويواكب التحول الرقمي في الإدارة والخدمات