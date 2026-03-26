امانة عمان: لا ملاحظات او شكاوى من الميدان منذ بدء المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى، الدكتور ناصر الرحامنة، أنه لم ترد أي ملاحظات أو شكاوى تذكر من الميدان أو من المواطنين منذ بدء المنخفض الجوي على العاصمة عمان، ما يعكس جاهزية وكفاءة الكوادر الميدانية في التعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وأوضح أن أمانة عمان كانت قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ وقت مبكر، ضمن خططها الاستباقية للتعامل مع المنخفض الجوي، حيث تم توزيع الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق العاصمة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.



وأضاف، إن الكوادر المعنية عملت على مدار الساعة وشملت الجهود متابعة تصريف مياه الأمطار إلى جانب مراقبة المواقع الحيوية والأنفاق والجسور بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.