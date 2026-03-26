الخميس 2026-03-26 02:46 م

امانة عمان: لا ملاحظات او شكاوى من الميدان منذ بدء المنخفض الجوي

امانة عمان
امانة عمان
 
الخميس، 26-03-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-    أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى، الدكتور ناصر الرحامنة، أنه لم ترد أي ملاحظات أو شكاوى تذكر من الميدان أو من المواطنين منذ بدء المنخفض الجوي على العاصمة عمان، ما يعكس جاهزية وكفاءة الكوادر الميدانية في التعامل مع الظروف الجوية السائدة.

اضافة اعلان


وأوضح أن أمانة عمان كانت قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ وقت مبكر، ضمن خططها الاستباقية للتعامل مع المنخفض الجوي، حيث تم توزيع الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق العاصمة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.


وأضاف، إن الكوادر المعنية عملت على مدار الساعة وشملت الجهود متابعة تصريف مياه الأمطار إلى جانب مراقبة المواقع الحيوية والأنفاق والجسور بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.


وأشار الرحامنة، إلى أن غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في المناطق ظلت على اتصال دائم لتلقي البلاغات ومتابعتها أولا بأول، مؤكدا استمرار الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ.

 
 


