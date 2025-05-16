امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية

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الوكيل الإخباري- أشرفت اللجنة المُكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على امتحانات المستويات، الأول والثاني والثالث التحري والشفوي والإجازة والإشراف للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم، التابعة لمديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد. اضافة اعلان





وعقدت اللجنة امتحاناتها في قاعة مسجد عمار بن ياسر في بلدة الأشرفية، بمشاركة 142 طالبًا من طلبة دور القرآن الكريم بمساجد مديرية أوقاف لواء الكورة.



وتأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.



وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ حيث تشمل تعليم وتدريب الأئمة، ولمن يرغب من المجتمع المحلي.



ومن جانب آخر، عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة محاضرة عن آفة المخدرات والمسكرات لطلبة معهد الكورة / الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.



وتأتي المحاضرة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف في تعزيز الوعي الإسلامي، وتجسيدًا للتشاركية مع معهد التدريب والتشغيل، وإحياء الفعاليات الدينية والوطنية.