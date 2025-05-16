امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية

وعقدت اللجنة امتحاناتها في قاعة مسجد عمار بن ياسر في بلدة الأشرفية، بمشاركة 142 طالبًا من طلبة دور القرآن الكريم بمساجد مديرية أوقاف لواء الكورة.
وتأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ حيث تشمل تعليم وتدريب الأئمة، ولمن يرغب من المجتمع المحلي.
ومن جانب آخر، عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة محاضرة عن آفة المخدرات والمسكرات لطلبة معهد الكورة / الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.
وتأتي المحاضرة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف في تعزيز الوعي الإسلامي، وتجسيدًا للتشاركية مع معهد التدريب والتشغيل، وإحياء الفعاليات الدينية والوطنية.
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