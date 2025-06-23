امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو

وتباينت آراء الطلبة خلال مقابلات مع عدسة "الوكيل الإخباري" حول وقت الامتحان، بين من وجده مناسباً لحل الامتحان، وبين من اعتبر أن الوقت لم يكن كافياً للتعامل مع الأسئلة.
كما قال عدد من الطلبة إن الامتحان راعى الفروقات الفردية، بينما تمسّك البعض الآخر برأيه أن الامتحان من متوسط إلى صعب، ولم يُراعِ الفروقات بين الطلبة.
تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان اللغة الانجليزية#عدسة_الوكيل #الأردن #توجيهي2007 pic.twitter.com/FozEZpXyuH— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 23, 2025
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