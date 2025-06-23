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امتحان اللغة الإنجليزية يتسبب بحالة من الجدل بين الطلاب - فيديو

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
 
الإثنين، 23-06-2025 02:24 م
الوكيل الإخباري-   انقسمت آراء عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الاثنين، حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، بين من عبّر عن ارتياحه النسبي عقب خروجه من قاعات الامتحان، وبين من رأى أن الامتحان كان صعباً للغاية، ولم يكن من السهل الخروج منه بنتيجة إيجابية.اضافة اعلان


وتباينت آراء الطلبة خلال مقابلات مع عدسة "الوكيل الإخباري" حول وقت الامتحان، بين من وجده مناسباً لحل الامتحان، وبين من اعتبر أن الوقت لم يكن كافياً للتعامل مع الأسئلة.

كما قال عدد من الطلبة إن الامتحان راعى الفروقات الفردية، بينما تمسّك البعض الآخر برأيه أن الامتحان من متوسط إلى صعب، ولم يُراعِ الفروقات بين الطلبة.
 
gnews

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