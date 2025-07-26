السبت 2025-07-26 10:53 م
 

امتحان تأهيلي لـ114 متقدما للحصول على رخصة "مقدّر عقاري"

ا
جانب من الامتحان
 
السبت، 26-07-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري- عقدت دائرة الأراضي والمساحة، السبت، امتحانا للمترشحين للحصول على رخصة التقدير العقاري، بمشاركة 114 متقدما من القطاعين العام والخاص، ممن انطبقت عليهم الشروط، وذلك في جامعة البلقاء التطبيقية.

اضافة اعلان


وقال المدير العام للدائرة، أحمد العموش، تعليقا على انعقاد الامتحان، إنّ هذه الخطوة تأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في مهنة التقدير العقاري، وتنظيم مزاولتها، ما يسهم في تحقيق الجودة والتميّز والدقة في عمليات التقدير، والتي تُعدّ عنصرا أساسيا في العديد من المعاملات الحكومية وتعاملات القطاع الخاص.


وأكد العموش أن إشراف دائرة الأراضي والمساحة على تسجيل واعتماد المقدّرين العقاريين يستند إلى نص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدّرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020.


وأشاد بجامعة البلقاء التطبيقية لتوفيرها قاعات مجهّزة ومهيّأة لعقد الامتحان، وبالدور الكبير الذي أسهم في تسهيل وتمكين إجراءات عقده، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين الدائرة والجامعة يعكس شراكة فعّالة بين المؤسسات الحكومية والجامعات، ويهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة في مجالات متعددة كالبحث العلمي والتدريب.


كما أشاد العموش بالجهود الكبيرة التي بذلها المراقبون والمشرفون على الامتحان من كوادر الجامعة ولجنة المقدّرين، التي تضم أعضاء من دائرة الأراضي والمساحة وآخرين من القطاع الخاص، مثمّناً دورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحان وضبطه بصورة متميزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

مهرجان جرش وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء

ا

أخبار محلية امتحان تأهيلي لـ114 متقدما للحصول على رخصة "مقدّر عقاري"

ل

أخبار محلية الملك يبحث مع ترامب التطورات في غزة وسوريا

ل

أسواق ومال ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية

ل

عربي ودولي ترامب يتحدث مع رئيسي وزراء كمبوديا وتايلاند بشأن وقف الحرب

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الطاقة

ل

فلسطين مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة