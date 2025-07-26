امتحان تأهيلي لـ114 متقدما للحصول على رخصة "مقدّر عقاري"

وقال المدير العام للدائرة، أحمد العموش، تعليقا على انعقاد الامتحان، إنّ هذه الخطوة تأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في مهنة التقدير العقاري، وتنظيم مزاولتها، ما يسهم في تحقيق الجودة والتميّز والدقة في عمليات التقدير، والتي تُعدّ عنصرا أساسيا في العديد من المعاملات الحكومية وتعاملات القطاع الخاص.
وأكد العموش أن إشراف دائرة الأراضي والمساحة على تسجيل واعتماد المقدّرين العقاريين يستند إلى نص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدّرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020.
وأشاد بجامعة البلقاء التطبيقية لتوفيرها قاعات مجهّزة ومهيّأة لعقد الامتحان، وبالدور الكبير الذي أسهم في تسهيل وتمكين إجراءات عقده، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين الدائرة والجامعة يعكس شراكة فعّالة بين المؤسسات الحكومية والجامعات، ويهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة في مجالات متعددة كالبحث العلمي والتدريب.
كما أشاد العموش بالجهود الكبيرة التي بذلها المراقبون والمشرفون على الامتحان من كوادر الجامعة ولجنة المقدّرين، التي تضم أعضاء من دائرة الأراضي والمساحة وآخرين من القطاع الخاص، مثمّناً دورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحان وضبطه بصورة متميزة.
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