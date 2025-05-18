امتحان تقييمي لجميع طلبة الصف الثالث الأسبوع القادم

11:19 ص

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الوكيل الإخباري- تعقد وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اختبارًا تقييميًا لطلبة الصف الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة. اضافة اعلان





وقال شحادة، الأحد، إن الامتحان سيُعقد عند الساعة الـ10 صباحًا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات لطلبة الصف الثالث الأساسي، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف عند الطلبة قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة.



وأضاف شحادة أن عدد من سيخضعون للاختبار نحو 183 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أن زمن الاختبار ساعة واحدة، وفقراته من نوع الاختيار من متعدد، مؤكدًا أن أسئلة الاختبار سيتم تسليمها لمديريات التربية والتعليم مغلفة ليصار إلى توزيعها على المدارس من قبل لجان معتمدة رسميًا للإشراف على الامتحان وأخذ الإجابات، لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في معرفة مدى امتلاك الطلبة المهارات المطلوبة.



وأوضح أن هذا الاختبار خطوة مهمة في مجال التقويم التربوي، ويستهدف المرحلة التأسيسية، إذ أُعد وفق جدول مواصفات دقيق، وحُكّمت فقراته، وجُرِّبت حتى وصل إلى صورته النهائية.



وكانت الوزارة أجرت، الثلاثاء الماضي، اختبارًا وطنيًا لضبط نوعية التعليم لـ176 ألف طالب وطالبة من الصف الثامن في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بهدف توفير بيانات موضوعية تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الثامن الأساسي لمحاور التعلّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.



وبين أن إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستصدر في الاختبارين المذكورين تقريرين إحصائيين عامين ومفصلين بنتائج الطلبة، يتضمنان مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلًا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبارين.



ورجّح شحادة إعلان نتائج الاختبارين في أيلول القادم، مؤكدًا أن الهدف من الامتحان ليس رصد العلامة للطلبة بل توفير قاعدة بيانات مهمة جدًا للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.