امتيازات بأسعار الكهرباء والأراضي والتشغيل للروضة الصناعية في معان

الوكيل الإخباري- وجَّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان خلال زيارته لمنطقة معان التنمويَّة اليوم الأحد، بمنح منطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبدالله الثَّاني الصِّناعيَّة في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التَّشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خطّ الغاز العربي؛ وذلك لتسريع الاستثمار فيها.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال الزِّيارة ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة - معان البري قبل نهاية العام الحالي.



وسيقام مشروع ميناء العقبة - معان البري على مساحة 4 آلاف دونم قابلة للتوسُّع وفق المخطَّطات الأوليّة، وسينفَّذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة.



ويرتبط مشروع الميناء البرِّي مع مشروع سكَّة حديد العقبة، الذي سيتمّ وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027م، كاستثمار أردني – إماراتي بالمناصفة بقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك عبر وصلة تمتدّ من مسار الشيديَّة إلى الميناء البرِّي بطول 42 كم.



وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية؛ لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة.



وفي سياق متَّصل، زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية، الواقعتين ضمن منطقة الرَّوضة الصناعيَّة.



وتُقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دونماً، وتوفر 70 فرصة تشغيل، وتضمُّ 4 خطوط إنتاج لتصنيع الأجهزة المنزلية.



وقد بلغت قيمة صادرات الشَّركة العام الماضي 2.7 مليون دينار، وتصدّر منتجاتها إلى عدد من الدول العربية بالإضافة إلى الجمهورية التركية.



أمَّا شركة روبينا لصناعة الأسمدة فقد بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 7 ملايين دينار، ما يشكل 90% من إنتاجها، وتضم مختبراً نوعياً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15 ألف طن سنوياً، وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وإفريقية بالإضافة إلى ألبانيا والصين والهند، وهي إحدى الشركات التي استفادت من دعم حكومي من خلال المؤسسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة "جيدكو" ووزارة الصناعة والتجارة والتَّموين.



وفي إطار الزِّيارة، وجَّه رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة "سنام" لصناعة الزُّجاج في لواء قصبة معان، بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشَّركة خلال السنوات الماضية؛ حيث سيوفِّر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.



وتمتدّ منطقة الروضة الصناعية على مساحة 2500 دونم؛ لتلبي احتياجات القطاعات الصناعيَّة الثقيلة والإنشائيَّة والكيماويَّة والهندسيَّة بمختلف أحجامها، وتوفِّر بنية تحتية متطوِّرة وشبكة طرق داخليَّة وخارجيَّة، ومحطة تحويل كهرباء، ومحطَّة معالجة مياه، ومن المنتظر ربطها بخط الغاز العربي.



وتضم منطقة الروضة العديد من الاستثمارات الصناعيَّة، ويُمنح المستثمرون فيها حوافز جمركية وضريبة، ومرونة كبيرة وخيارات لشراء أو استئجار المباني والأراضي بمختلف المساحات، بالإضافة إلى تقديم برامج تطوير للمهارات وتدريب بهدف التوظيف مع إمكانيَّة الاستفادة من مبادرة التشغيل المدعومة من الحكومة.