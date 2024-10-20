امين عمان يلتقي سفير بلغاريا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

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الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال لقائه اليوم سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة الأردنية الهاشمية ميتين كازاك، وبحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان و صوفيا وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات اضافة اعلان





من جهته أشاد السفير كازاك بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات ، مبديا استعداد حكومته لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على العاصمتين



ويشار الى ان امانة عمان وبلدية صوفيا تربطهما اتفاقية صداقة وتعاون منذ عام 2000 لتبادل الخبرات في مجال الإدارة المحلية.