امين عمان يلتقي سفير بلغاريا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

من جهته أشاد السفير كازاك بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات ، مبديا استعداد حكومته لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على العاصمتين
ويشار الى ان امانة عمان وبلدية صوفيا تربطهما اتفاقية صداقة وتعاون منذ عام 2000 لتبادل الخبرات في مجال الإدارة المحلية.
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