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انتخابات الأطباء والممرضين يوم الجمعة المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 11-04-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-   شكلت الهيئة العامة لنقابة الأطباء، لجنة للإشراف على انتخابات النقابة التي ستجري الجمعة المقبلة لانتخاب المجلس رقم 35 للدورة 2025-2028.

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جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عقد اليوم الجمعة في مجمع النقابات المهنية، وتم خلاله مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري.


وتجري انتخابات النقابة في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروع النقابة في المحافظات، علما بأن عدد الهيئة العامة التي يحق لها الاقتراع يبلغ 17200 طبيب وطبيبة من أصل 46 ألف عضو في النقابة.
وستفتح صناديق الاقتراع الجمعة المقبلة في عمان والمحافظات عند الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساء.


كما صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات على التقريرين الإداري والمالي للنقابة للعام 2024، خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عقد برئاسة نقيب الممرضين خالد ربابعة اليوم.


واختارت الهيئة العامة لجان الإشراف على انتخابات النقابة التي ستجرى الجمعة المقبلة في عمان، والكرك وإربد.


وستفتح النقابة صناديق الاقتراع للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

 
gnews

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