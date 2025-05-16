الجمعة 2025-05-16 08:36 م
 

انتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمرة حتى الساعة 8 مساءً

تواجد أطباء الأسنان للمشاركة في انتخابات النقابة
تواجد أطباء الأسنان للمشاركة في انتخابات النقابة
 
الجمعة، 16-05-2025 07:10 م
الوكيل الإخباري-  تغلق نقابة أطباء الأسنان عند الساعة الثامنة من مساء اليوم صناديق الاقتراع، لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة للدورة 2025-2028.اضافة اعلان


وتُجرى الانتخابات في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية في عمان، وفروعها في إربد والكرك والعقبة.

وتتنافس في الانتخابات (قائمة عهد) برئاسة مرشحتها لمركز النقيب آية الأسمر، و(قائمة توافق) برئاسة مرشحها لمركز النقيب محسن الروسان.

ويتكون مجلس النقابة من عشرة أعضاء بمن فيهم مرشح مركز القدس الذي يتم التوافق عليه بين القوائم المتنافسة.

وكانت اللجان المشرفة على الانتخابات قد فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحًا، حيث بلغ عدد المقترعين حتى عصر اليوم نحو 1300 طبيب وطبيبة أسنان.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة للنقابة الذين يحق لهم الاقتراع 4407 من أطباء وطبيبات الأسنان.
 
gnews

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