انتخابات 2024.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز

الوكيل الإخباري- أغلقت في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، 5843 صندوقا في 1649 مركزا انتخابيا موزعا في كل محافظات المملكة، بعد ان تم افتتاحها في تمام السابعة صباحا بلا تمديد.

اضافة اعلان

وبدأت اللجان فورا عملية فرز الأصوات في المراكز الانتخابية.

ووصلت نسبة الاقتراع عند إغلاق الصناديق لـ31 % تقريبا، وعدد المقترعين حوالي مليون و600 ألف.

ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلان النتائج الأولية تباعا إلكترونيا.