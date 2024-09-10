 
الثلاثاء 2024-09-10 07:50 م
 
 

انتخابات 2024.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز

تصوير: نادر أبوحية
خلال الانتخابات | تصوير: نادر أبوحية
الثلاثاء، 10-09-2024 07:01 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، 5843 صندوقا في 1649 مركزا انتخابيا موزعا في كل محافظات المملكة، بعد ان تم افتتاحها في تمام السابعة صباحا بلا تمديد.

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وبدأت اللجان فورا عملية فرز الأصوات في المراكز الانتخابية.

 

ووصلت نسبة الاقتراع عند إغلاق الصناديق لـ31 % تقريبا، وعدد المقترعين حوالي مليون و600 ألف.

 

ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلان النتائج الأولية تباعا إلكترونيا.

 

 
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