الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
 
الجمعة، 07-11-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري-    حققت بلدية الرمثا إنجازاً دولياً جديداً، حيث تم انتخاب رئيس لجنة البلدية، المهندس جمال أبو عبيد، عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (ARLEM) .

اضافة اعلان


وبحسب البيان الصادر عن البلدية، اليوم فإن انتخاب رئيس لجنة البلدية جاء خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية الذي عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 6 و 7 تشرين الثاني.


وأكد المهندس أبو عبيد، أن هذا الإنجاز يُمثل اعترافاً بالجهود التي تبذلها البلديات الأردنية لتعزيز الحوكمة المحلية، مشيراً إلى أن منصبه الجديد سيُستخدم لخدمة قضايا البلديات الأردنية ونقل تجاربها، بالإضافة إلى جلب الدعم والشراكات الدولية لمدينة الرمثا .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

أخبار محلية مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

أخبار محلية انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة

أخبار محلية حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

عربي ودولي روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير‭ ‬من المتوقع

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية

استوديوهات أوليفوود

أخبار محلية 350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة