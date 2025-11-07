انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

الوكيل الإخباري- حققت بلدية الرمثا إنجازاً دولياً جديداً، حيث تم انتخاب رئيس لجنة البلدية، المهندس جمال أبو عبيد، عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (ARLEM) .

اضافة اعلان



وبحسب البيان الصادر عن البلدية، اليوم فإن انتخاب رئيس لجنة البلدية جاء خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية الذي عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 6 و 7 تشرين الثاني.