انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

وبحسب البيان الصادر عن البلدية، اليوم فإن انتخاب رئيس لجنة البلدية جاء خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية الذي عُقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 6 و 7 تشرين الثاني.
وأكد المهندس أبو عبيد، أن هذا الإنجاز يُمثل اعترافاً بالجهود التي تبذلها البلديات الأردنية لتعزيز الحوكمة المحلية، مشيراً إلى أن منصبه الجديد سيُستخدم لخدمة قضايا البلديات الأردنية ونقل تجاربها، بالإضافة إلى جلب الدعم والشراكات الدولية لمدينة الرمثا .
