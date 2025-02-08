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انتخاب عبيدات رئيسا للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة

الهيئة العامة للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة
الهيئة العامة للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة
السبت، 08-02-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري-    انتخبت الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، خلال اجتماعها العام السنوي الخامس عشر، الذي عقدته اليوم السبت، وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات، رئيسا لها.

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كما جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية لمدة 4 سنوات، حيث فاز المهندس عيسى الطراونة بنائب الرئيس الأول، والمهندس جمال أبو عبيد نائبا ثانيا للرئيس، والدكتور محمد خليل العشا أمينا للسر، وعضوية كل من المهندس محمد الطعاني، الدكتور منذر عبيد، المهندسة بثينة محاسنة، كامل الدقامسة أمينا للصندوق، المهندس محمد الحموري، عماد أبو عجمية، ومندوب من شركة الكهرباء الأردنية .


وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أهم مشاريع الجمعية العاملة، ومنها المطعم الشمسي الأردني، والمشتل البيئي، والبازار الشمسي، إضافة إلى مناقشة خطط العام الحالي من مشاريع حيوية لخدمة البحث العلمي والتطوير في مجال الاقتصاد الدوار والهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي وإعادة تدوير الخلايا الشمسية.

 
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