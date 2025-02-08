انتخاب عبيدات رئيسا للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، خلال اجتماعها العام السنوي الخامس عشر، الذي عقدته اليوم السبت، وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات، رئيسا لها.

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كما جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية لمدة 4 سنوات، حيث فاز المهندس عيسى الطراونة بنائب الرئيس الأول، والمهندس جمال أبو عبيد نائبا ثانيا للرئيس، والدكتور محمد خليل العشا أمينا للسر، وعضوية كل من المهندس محمد الطعاني، الدكتور منذر عبيد، المهندسة بثينة محاسنة، كامل الدقامسة أمينا للصندوق، المهندس محمد الحموري، عماد أبو عجمية، ومندوب من شركة الكهرباء الأردنية .