انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة

السبت 2025-12-27 05:03 م

السبت، 27-12-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة الطاولة أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية القادمة، والتي تنتهي مع اختتام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (لوس أنجلوس 2028)، خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد اليوم السبت.اضافة اعلان


وضم مجلس إدارة الاتحاد، عن فئة المعينين، كلا من عواد حجازي، وإياس إبزاخ، وهلا الشريف، وعن فئة اللاعبين المعتزلين كلا من رهف عساف، ويوسف أبو يمن، وشوقي ضيا.

وعن فئة الأندية، نادي شباب مليح ويمثله عبد العزيز رضا، ونادي مدينة الحسين ويمثله عمر الجعافرة والنادي الأرثوذكسي وتمثله لمى شعبان ونادي المفرق ويمثله رأفت الشواقفة ونادي الوحدات ويمثله سلامة محفوظ.

وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة اجتماعه الأول، والذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير عواد حجازي رئيسا، وعبد العزيز رضا نائبا للرئيس، ورهف عساف أمينا للصندوق، ويوسف أبو يمن أمينا للسر.
 
 


