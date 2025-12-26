انتخاب م. نور اللوزي عضواً في لجنتين باتحادَي غرب آسيا والعربي لرفع الأثقال

08:05 م

الوكيل الإخباري- انتُخبت المهندسة نور أحمد اللوزي عضواً في اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال ضمن لجنة المرأة، وعضواً في الاتحاد العربي لرفع الأثقال ضمن لجنة الإعلام، في خطوة تعكس ثقة الاتحادات الإقليمية والعربية بالكفاءات الأردنية، ودورها المتنامي في العمل الرياضي المؤسسي على المستويين الإقليمي والعربي. اضافة اعلان





وقالت المهندسة اللوزي، في منشور لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها فخورة بهذا الانتخاب الذي اعتبرته شرفاً ومسؤولية كبيرة، مؤكدة عزمها على العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في تطوير العمل المؤسسي، وتمكين المرأة، وتعزيز الدور الإعلامي لرياضة رفع الأثقال إقليمياً وعربياً، بما يعكس الصورة المشرّفة للأردن وكفاءاته الوطنية.



وأضافت أنها تُثمّن عالياً الثقة التي مُنحت لها من قبل الهيئات الانتخابية في الاتحادين، مؤكدة التزامها بالعمل بروح الفريق والمسؤولية، وبذل أقصى الجهود للمساهمة في تطوير منظومة رفع الأثقال، وتعزيز حضورها الإعلامي بصورة احترافية، ودعم المبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة وإبراز الكفاءات الوطنية، بما يواكب تطلعات الاتحادات الرياضية ويخدم مصلحة الرياضة الأردنية على المستويين الإقليمي والعربي.



ويأتي هذا الانتخاب تأكيداً على المكانة التي باتت تحظى بها الكفاءات الأردنية في الاتحادات الرياضية الإقليمية والعربية، وعلى الدور المتقدم الذي تؤديه المرأة الأردنية في مواقع صنع القرار الرياضي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير اللعبة وتعزيز حضورها الإعلامي والمؤسسي.

