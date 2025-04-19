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انتخاب نائب رئيس جديد لهيئة مستثمري المناطق الحرة

هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية
هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية
 
السبت، 19-04-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري-   انتخب مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أحمد الوشاح نائباً لرئيس الهيئة، بعد استقالة شرف الدين الرفاعي.

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وبحسب بيان صدر اليوم السبت، جرى دعوة المهندس تامر العامري، الحاصل على أعلى الأصوات بعد أعضاء المجلس الحاليين في الانتخابات الأخيرة، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.


وانتخب المجلس كلاً من: جهاد أبو ناصر أميناً للسر، وأسعد عابدين أميناً للصندوق، ووليد أبو عيد نائباً لأمين السر، وهشام الحديد نائباً لأمين الصندوق، فيما تولى عضوية المجلس كل من: عامر الجيوسي، ومحمود الجيطان، ومحمد الحسيني، وتامر العامري.


وأكد رئيس مجلس الإدارة، محمد البستنجي، أن الهيئة مستمرة في أداء دورها بشكل فاعل، وماضية في خدمة المستثمرين والدفاع عن مصالحهم، بما يُعزز من بيئة الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.

 
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