انتخاب نائب رئيس جديد لهيئة مستثمري المناطق الحرة

وبحسب بيان صدر اليوم السبت، جرى دعوة المهندس تامر العامري، الحاصل على أعلى الأصوات بعد أعضاء المجلس الحاليين في الانتخابات الأخيرة، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.
وانتخب المجلس كلاً من: جهاد أبو ناصر أميناً للسر، وأسعد عابدين أميناً للصندوق، ووليد أبو عيد نائباً لأمين السر، وهشام الحديد نائباً لأمين الصندوق، فيما تولى عضوية المجلس كل من: عامر الجيوسي، ومحمود الجيطان، ومحمد الحسيني، وتامر العامري.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، محمد البستنجي، أن الهيئة مستمرة في أداء دورها بشكل فاعل، وماضية في خدمة المستثمرين والدفاع عن مصالحهم، بما يُعزز من بيئة الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس
-
وزير العمل يبحث مجالات التعاون في شؤون العمل مع نظرائه في مصر
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة
-
انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة
-
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي
-
الأردن يدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة