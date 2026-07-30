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انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المؤرخين الأردنيين للدورة (2026-2030)

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انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المؤرخين الأردنيين للدورة (2026-2030)
 
الخميس، 30-07-2026 11:58 م
الوكيل الإخباري-   انتخبت جمعية المؤرخين الأردنيين هيئة إدارية جديدة للدورة الممتدة بين عامي 2026 و2030، تضم نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والباحثين المتخصصين، وذلك في إطار مسيرة الجمعية الممتدة منذ تأسيسها عام 1999، وتزامناً مع دخول الأردن مئويته الثانية.اضافة اعلان


وجرت الانتخابات بحضور مندوبَي وزارة الثقافة محمود الإبراهيم وسعد السعايدة، وأسفرت عن انتخاب الدكتور غالب عربيات رئيساً للهيئة الإدارية، والدكتور محمد المناصير نائباً للرئيس، والدكتور أشرف العتوم أميناً للسر، والدكتورة سماح تيسير علان أميناً للصندوق.

كما ضمت الهيئة في عضويتها الدكتور محمد نايف العمايرة، والدكتورة أسمى فرحان الشراب، والدكتورة أحلام محمد العطيوي، والدكتور علي محمد بن علي مقدادي، والدكتورة نادية كريم الهبارنة الدعجة.

وأكدت الجمعية أن الهيئة الإدارية الجديدة ستعقد اجتماعها الأول خلال الفترة المقبلة لتوزيع المهام ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج المستقبلية، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتعزيز البحث العلمي وخدمة التاريخ الوطني.
 
 


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