انتخاب هيئة إدارية جديدة للديوان الأردني الأمريكي في جنوب كاليفورنيا لتعزيز خدمة الجالية ودعم الأردن

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الوكيل الإخباري- شهد الديوان الأردني الأمريكي في جنوب كاليفورنيا انتخاب هيئة إدارية جديدة، في خطوة تعكس حرص أبناء الجالية الأردنية على تطوير العمل المؤسسي، وتعزيز دور الديوان في خدمة الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة، وترسيخ أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم الأم الأردن. اضافة اعلان





وأسفرت الانتخابات عن انتخاب فاروق هاشم الجراح رئيسًا للديوان الأردني الأمريكي، ومحمود علاء الدين نائبًا للرئيس، ومحمد الرتيمة أمينًا للسر، وسط أجواء سادتها روح المسؤولية والتوافق، وتطلعات إلى مرحلة جديدة من العمل والعطاء.



ويُعد فاروق هاشم الجراح من الشخصيات الأردنية المعروفة في أوساط الجالية بجنوب كاليفورنيا، ويحظى بعلاقات واسعة وحضور مجتمعي فاعل، فيما يتمتع كل من محمود علاء الدين ومحمد الرتيمة بخبرة في العمل المجتمعي والتطوعي، الأمر الذي يعزز قدرة الهيئة الإدارية الجديدة على تنفيذ برامجها وخدمة أبناء الجالية.



وأكدت الهيئة الإدارية الجديدة أن المرحلة المقبلة ستركز على توحيد صفوف الجالية الأردنية، وتعزيز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم الدعم والمساندة للأسر الأردنية في جنوب كاليفورنيا، إلى جانب تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية التي تعزز الهوية الأردنية وتنقلها إلى الأجيال الجديدة.



كما أوضحت أن من أبرز أولوياتها العمل على إنشاء مقر دائم للجالية الأردنية، ليكون بيتًا يجمع أبناء الوطن في المهجر، ويوفر مساحة للقاءاتهم ومناسباتهم الوطنية والاجتماعية، ويقدم الخدمات والمساندة للمحتاجين، بما يعكس الصورة الحضارية للأردنيين وقيمهم الأصيلة.



وشددت الهيئة على أن الديوان سيواصل الوقوف إلى جانب الأردن، الوطن الأم، ودعم مواقفه الوطنية في مختلف المحافل، والعمل على تعزيز جسور التواصل مع المسؤولين وصناع القرار في الولايات المتحدة، بما يخدم المصالح الأردنية ويبرز المكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وأكدت الهيئة كذلك التزامها بدعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقًا من الثوابت الوطنية والقومية، والعمل على إيصال صوت الجالية الأردنية بما يعزز قيم السلام والعدالة والتعاون بين الشعوب.



واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والتبريكات لأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، معربين عن ثقتهم بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإنجازات التي تسهم في خدمة أبناء الجالية الأردنية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم الأردن.





