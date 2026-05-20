انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

وقال أهالٍ في الحي إن مجموعات من الكلاب الضالة باتت تتجول بشكل يومي في الشوارع والأحياء القريبة من المنازل والمدارس، مؤكدين أن الظاهرة أصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة، وسط تزايد المخاوف من تعرض الأطفال لهجمات أو ملاحقات أثناء خروجهم من منازلهم.
وأشار السكان إلى أن انتشار الكلاب الضالة تسبب أيضاً بحالة من الإزعاج والقلق خلال ساعات الليل، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمعالجة المشكلة والحد من تفاقمها.
وناشد الأهالي أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية تنفيذ حملات فورية للتعامل مع الظاهرة، واتخاذ إجراءات تضمن حماية السكان والحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة.
