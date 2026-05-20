انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

الوكيل الإخباري- يشهد محيط السفارة الاذربيجانية بحي الكرسي في العاصمة عمّان انتشاراً متزايداً للكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، ما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان، خاصة العائلات والأطفال.

اضافة اعلان



وقال أهالٍ في الحي إن مجموعات من الكلاب الضالة باتت تتجول بشكل يومي في الشوارع والأحياء القريبة من المنازل والمدارس، مؤكدين أن الظاهرة أصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة، وسط تزايد المخاوف من تعرض الأطفال لهجمات أو ملاحقات أثناء خروجهم من منازلهم.



وأشار السكان إلى أن انتشار الكلاب الضالة تسبب أيضاً بحالة من الإزعاج والقلق خلال ساعات الليل، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمعالجة المشكلة والحد من تفاقمها.