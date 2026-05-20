الأربعاء 2026-05-20 10:35 م

انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي
انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي
 
الأربعاء، 20-05-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري-   يشهد  محيط السفارة الاذربيجانية بحي الكرسي في العاصمة عمّان انتشاراً متزايداً للكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، ما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان، خاصة العائلات والأطفال.

اضافة اعلان


وقال أهالٍ في الحي إن مجموعات من الكلاب الضالة باتت تتجول بشكل يومي في الشوارع والأحياء القريبة من المنازل والمدارس، مؤكدين أن الظاهرة أصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة، وسط تزايد المخاوف من تعرض الأطفال لهجمات أو ملاحقات أثناء خروجهم من منازلهم.


وأشار السكان إلى أن انتشار الكلاب الضالة تسبب أيضاً بحالة من الإزعاج والقلق خلال ساعات الليل، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمعالجة المشكلة والحد من تفاقمها.


وناشد الأهالي أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية تنفيذ حملات فورية للتعامل مع الظاهرة، واتخاذ إجراءات تضمن حماية السكان والحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي يظهر استعدادا لوضع أسس لرفع الفائدة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تحدد 5 مواقع لبيع الأضاحي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

العيسوي يعزي الزعبي

أخبار محلية العيسوي يعزي الزعبي

انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

أخبار محلية انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام البطولة الصحية الأولى لطلبة يعانون من السمنة

أضاحي

أخبار محلية تعرف على أسعار الأضاحي في الاردن هذا العام

وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

أخبار محلية وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 