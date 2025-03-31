انتشار واسع لقوات الأمن العام لخدمة المواطنين في ليلة العيد

وشملت الإجراءات تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والمناطق التجارية لتنظيم حركة السير وضمان سلامة المتسوقين، بالإضافة إلى نشر دوريات مرورية لضبط الحالة المرورية والتعامل مع أي طارئ.
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