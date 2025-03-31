الإثنين 2025-03-31 01:53 ص
 

انتشار واسع لقوات الأمن العام لخدمة المواطنين في ليلة العيد

جانب من الانتشار الواسع لقوات الأمن العام في ليلة العيد
جانب من الانتشار الواسع لقوات الأمن العام في ليلة العيد
 
الإثنين، 31-03-2025 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مختلف مناطق المملكة انتشارًا واسعًا لجميع تشكيلات الأمن العام، وذلك ضمن خطة أمنية مكثفة تهدف إلى الحفاظ على الأمن وتسهيل حركة المواطنين خلال ليلة العيد.اضافة اعلان


وشملت الإجراءات تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والمناطق التجارية لتنظيم حركة السير وضمان سلامة المتسوقين، بالإضافة إلى نشر دوريات مرورية لضبط الحالة المرورية والتعامل مع أي طارئ.


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