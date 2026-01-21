انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

الوكيل الإخباري- انتشلت كوادر مديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الأربعاء، مركبة سقطت في قناة الملك عبدالله في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة إن مركبة باص ركوب صغير كانت قد تعرضت للانحراف عن الطريق وسقطت في مياه القناة واستطاع السائق الخروج منها والنجاة من الحادث.