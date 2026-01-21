انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة إن مركبة باص ركوب صغير كانت قد تعرضت للانحراف عن الطريق وسقطت في مياه القناة واستطاع السائق الخروج منها والنجاة من الحادث.
وتشهد قناة الملك عبدالله حالات متكررة لسقوط مركبات فيها، حيث يحاذي القناة طريق زراعي ضيقة يفتقر للإنارة علاوة على افتقارها لسياج على أطراف القناة في أغلب مسارها.
-
أخبار متعلقة
-
74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي
-
هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025
-
وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل
-
ولي العهد يشارك بأعمال الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس
-
اجتماع حكومي هام بشأن شهر رمضان المبارك
-
الأردن .. ارتفاع يطرأ على أسعار القطايف في رمضان
-
الأمن يقبض على ثلاثة أشخاص على علاقات مع عصابات إقليمية لتهريب وتجارة المخدرات
-
البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف تشغيل 8 آلاف أردني خلال 2026 – 2027