انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

الأربعاء 2026-01-21 12:28 م

الأربعاء، 21-01-2026 12:14 م

الوكيل الإخباري- انتشلت كوادر مديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الأربعاء، مركبة سقطت في قناة الملك عبدالله في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة إن مركبة باص ركوب صغير كانت قد تعرضت للانحراف عن الطريق وسقطت في مياه القناة واستطاع السائق الخروج منها والنجاة من الحادث.


وتشهد قناة الملك عبدالله حالات متكررة لسقوط مركبات فيها، حيث يحاذي القناة طريق زراعي ضيقة يفتقر للإنارة علاوة على افتقارها لسياج على أطراف القناة في أغلب مسارها.

 
 


