انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش

وقال التاجر محمد عضيبات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأسواق التجارية في جرش تشهد تحسنًا ملحوظًا لكن ارتفاع الالتزامات المالية وضعف القدرة الشرائية يشكلان تحديًا أمام انتعاش الحركة التجارية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التجار استعدوا للموسم بشراء كميات كبيرة من البضائع وزيادة ساعات العمل وإطلاق حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن الإقبال ما زال دون المستوى المتوقع.
بدوره، قال التاجر يوسف الرواشدة، إن التجار في الوسط التجاري يعانون من تراجع المبيعات نتيجة عوامل، منها مشاريع تطوير البنية التحتية التي أثرت على حركة الأسواق ووجود البسطات العشوائية التي تنافس المحال التجارية دون تحمل الأعباء التشغيلية ذاتها.
وأكد رئيس بلدية جرش أحمد العتوم حرص البلدية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدية وأصحاب المحال التجارية لضمان بيئة عمل أكثر تنظيمًا وفاعلية.
وأشار رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن إلى أن التجار يبذلون جهودًا كبيرة لإنعاش الأسواق من خلال التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات.
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