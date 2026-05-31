انتعاش لافت في قطاع المطاعم خلال عطلة العيد في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات في الأردن، عمر العواد، أن قطاع المطاعم شهد إقبالاً مرتفعاً خلال عطلة العيد، مدعوماً بتزامن صرف الرواتب مع المناسبة وعودة أعداد كبيرة من المغتربين إلى المملكة.





وأوضح العواد، أن الحركة النشطة تركزت بشكل واضح في العاصمة عمّان، إلى جانب محافظة عجلون التي استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار بفضل المقومات السياحية التي تتمتع بها، وفي مقدمتها مشروع تلفريك عجلون الذي أصبح وجهة رئيسية للعائلات خلال الأعياد والعُطل.



وأشار إلى أن خروج العائلات للتنزه وتناول الطعام خارج المنزل أسهم في تنشيط عمل المطاعم، لافتاً إلى أن عودة المغتربين إلى أرض الوطن رفعت من حجم الطلب على الخدمات السياحية والمطاعم في مختلف المحافظات.



وبيّن العواد أن القطاع يعوّل على استمرار هذه الحركة خلال موسم الصيف، خاصة مع تزايد أعداد الزوار والسياح، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والتجاري.





