‏انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة

وشهدت انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحادات النسائية إقبال منذ بدء العملية الانتخابية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث بلغت نسبة الاقتراع على مستوى المملكة في انتخابات اتحادات الجمعيات 93٪ وبلغت نسبة الاقتراع لانتخابات الاتحادات النسائية الأردنية 100٪، بينهم 6 اتحادات نسائية فازت بالتزكية من أصل 12 اتحاد نسائي.
وشارك في عملية الإقتراع ممثلين عن الجمعيات الخيرية في إتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في كل محافظة من محافظات المملكة.
يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية شكّلت في وقت سابق لجان من كوادرها للإشراف على العملية الانتخابية، ولجان الإقتراع والفرز لإنتخابات إتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية، ويأتي توحيد موعـد الإقتراع في إطار التعديلات التي تمت على نظام الإتحادات لسنة 2024 استنادا لقانون الجمعيات لسنة 2008.
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