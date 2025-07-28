انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تشجير وتزيين طريق حدود جابر

09:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740034 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أنهى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة المفرق، وبالتعاون مع مديرية زراعة المفرق، المرحلة الثانية من مشروع زراعة وتزيين الطريق الدولي المؤدي إلى حدود جابر. اضافة اعلان





وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تجميل وتحسين المشهد البصري للطريق، وبما يعكس صورة حضارية للمداخل الحدودية، ويسهم في تعزيز الجانب البيئي.



وأشار إلى أنه تم خلال هذه المرحلة زراعة نحو 300 شجرة على امتداد 3 كيلومترات، تضمنت أنواعًا متعددة من الأشجار مثل الفيكس، والأكاسيا، والزنزلخت (المعروفة محليًا بـ"الشماسي").