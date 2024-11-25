انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا

الوكيل الإخباري- أنهى مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط الحيوي، فترة استقبال الأفواج السياحية الأجنبية والمحلية، بعد انتهاء موسمه السياحي والبيئي.

اضافة اعلان



وقال مدير المحمية رائد الخوالدة، إن الأشهر التي يغلق فيها المخيم أبوابه هي فترة استراحة للموقع بكل مضامينها، سواء من الناحية البيئية أو إعادة الترميم، أو التأهيل للمكان، ليعود مرة أخرى في آذار من العام المقبل، قادرا على استقبال الزوار بكل فعالية، حيث تنخفض في فترة الشتاء الحركة السياحية للموقع جراء البرودة القارسة التي تمتاز بها المنطقة.