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انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا

محمية ضانا
محمية ضانا
الإثنين، 25-11-2024 05:21 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط الحيوي، فترة استقبال الأفواج السياحية الأجنبية والمحلية، بعد انتهاء موسمه السياحي والبيئي.

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وقال مدير المحمية رائد الخوالدة، إن الأشهر التي يغلق فيها المخيم أبوابه هي فترة استراحة للموقع بكل مضامينها، سواء من الناحية البيئية أو إعادة الترميم، أو التأهيل للمكان، ليعود مرة أخرى في آذار من العام المقبل، قادرا على استقبال الزوار بكل فعالية، حيث تنخفض في فترة الشتاء الحركة السياحية للموقع جراء البرودة القارسة التي تمتاز بها المنطقة.


وبين أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قامت بتزويد المخيم بحوالي 20 خيمة سياحية جديدة تتواءم مع طبيعة الموقع البيئية، مجهزة بجميع المستلزمات السياحية، علاوة على توفر المرافق الصحية والعامة، وخدمات الدلالة السياحية، فيما يقدم المخيم وجبات تقليدية لزواره وجميع مستلزمات المبيت والطعام.

 
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