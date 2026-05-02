انتهاء تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 الأحد

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات، تفاديًا للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار، وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة السبت، لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونيا، نظرًا لمصادفة آخر موعد قانوني لعطلة رسمية، ما يستوجب التمديد إلى أول يوم عمل بعدها وفقا لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل.
وأوضحت الدائرة أن دوام السبت، يهدف إلى منح الفرصة للمكلفين الذين لم يكملوا إجراءات تقديم الإقرارات أو تسديد المستحقات، لضمان الالتزام بالفترة القانونية وتجنب الغرامات والإضافات المالية المترتبة على التأخير.
أخبار متعلقة
-
51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه
-
الطفيلة: تنفيذ حملات بيئية ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
-
بدء تنفيذ مسارات مشاة ودراجات بطريق المطار.. وإغلاق جزئي 60 يوما
-
جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى الذهبي للرحلة الاستكشافية
-
بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك
-
احتفالية لتكريم عمال الوطن في بلدية إربد احتفاءً بعيد العمال