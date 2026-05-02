انتهاء تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 الأحد

الوكيل الإخباري- تنتهي الأحد، المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها.

اضافة اعلان


ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات، تفاديًا للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار، وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة السبت، لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونيا، نظرًا لمصادفة آخر موعد قانوني لعطلة رسمية، ما يستوجب التمديد إلى أول يوم عمل بعدها وفقا لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل.


وأوضحت الدائرة أن دوام السبت، يهدف إلى منح الفرصة للمكلفين الذين لم يكملوا إجراءات تقديم الإقرارات أو تسديد المستحقات، لضمان الالتزام بالفترة القانونية وتجنب الغرامات والإضافات المالية المترتبة على التأخير.

 
 


