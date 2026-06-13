السبت 2026-06-13 09:23 م

انتهاء صيانة طريق وادي الشجرة في البلقاء

طريق وادي الشجرة في محافظة البلقاء
طريق وادي الشجرة في محافظة البلقاء
 
السبت، 13-06-2026 06:59 م
الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة جزء من طريق وادي الشجرة، والذي تم تمويله من موازنة مجلس المحافظة (اللامركزية).اضافة اعلان


وشملت الأعمال المنفذة في المشروع كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القديمة المتضررة، وفرد طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية الساخنة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير عناصر السلامة المرورية على الطريق من خلال تخطيط المسارب باللونين الأبيض والأصفر، حيث تولت الكوادر الفنية في قسم تنفيذ وصيانة الطرق الإشراف المباشر على كافة مراحل العطاء لضمان مطابقتها لأعلى المواصفات الفنية.

وجاء إنجاز هذا المشروع قبل المدى العقدية المحددة له، حيث كانت الوزارة باشرت أعمالها ميدانياً في منتصف نيسان الماضي، ليعكس هذا الإنجاز السريع التزام الوزارة بتسريع وتيرة العمل والحد من أي إعاقات مرورية على الطرق الحيوية.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الخطط الدورية والشاملة التي تنتهجها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأهيل شبكات الطرق في مختلف المحافظات، وضمان استدامة البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق الحيوية بما يضمن توفير تنقل آمن وسلس للمواطنين وتعزيز معايير السلامة العامة عليها استكمالاً لبرنامجها السنوي المستدام.
 
 


gnews

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