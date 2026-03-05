انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم

08:42 ص

الوكيل الإخباري- تنتهي اليوم، فترة استقبال الآراء في الاستبانة الإلكترونية الخاصة بمقترح تطبيق نظام الدوام لأربعة أيام في الأسبوع.





وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد مددت فترة استقبال آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام، نظرًا للمشاركة الواسعة، ولإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر منهم للمساهمة في إبداء آرائهم.



وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، في وقت سابق أن العامل الحاسم في اتخاذ قرار تعطيل الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام هو استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والفعالية الحاليتين، مبينًا أن أي تأثير على هذه الاستمرارية سيحدد مصير القرار من حيث توقيته وتنفيذه.



وقال النهار إن مبررات الذهاب إلى خيار تقليص عدد أيام الدوام تتمثل في زيادة إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين حياته العملية والشخصية، وتقليص التكاليف التشغيلية على الحكومة والموظف.



وأوضح أن الفكرة لها انعكاسات إيجابية على الموظفين، من خلال منحهم مساحة لتحسين قدراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة توفر دخلًا إضافيًا لهم.



واستشرف النهار خيارات مطروحة قد تتبناها الحكومة، من بينها التحول التدريجي في الدوائر الأكثر نضجًا رقميًا على مستوى الخدمات.



وأضاف أن من بين الطروحات أيضًا تطبيق نوعين من أنماط العمل المرن داخل الدائرة الواحدة، وهما: العمل عن بُعد، وساعات بدء وانتهاء الدوام المرنة.





