انتهاء مهلة تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والراغبين بالانتقال للدبلوم المتوسط اليوم

07:49 ص

تنتهي اليوم عند الساعة 12 مساء مهلة تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026.





وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العملي أعلنت في بيان صحفي سابق بأن المهلة تبدأ من الخميس وتستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الأحد الموافق 22-2-2026.



وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط.



وأوضحت الوحدة بأنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.





